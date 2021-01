Junior Firpo è stato a lungo seguito da Juventus e Inter: tuttavia, il terzino del Barcellona andrà in Premier League

Alcuni club di Serie A sono alla ricerca di un terzino sinistro, in grado di offrire una soluzione in più sulla fascia e perché no, portando esperienza e spiccati doti offensive. E’ il caso, per esempio, di Juventus, Inter e Napoli. Per motivi diversi, questi tre club sono accomunati dall’esigenza di affidare la fascia a un nuovo mancino. Uno dei profili più valutati è Junior Firpo, in uscita dal Barcellona. Koeman non ha intenzione di puntare su di lui e avrebbe già fissato il prezzo, ma c’è un problema.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, il piano di Guardiola | Via i due top player

Juventus e Inter, Junior Firpo al West Ham

Secondo quanto riferito da ‘Don Balon‘, oltre alle italiane, anche il West Ham vuole Junior Firpo, soprattutto dopo l’infortunio di Masuaku. L’Inter e il Napoli sono alla ricerca di un nuovo titolare che dia garanzie, mentre la Juventus vorrebbe un sostituto di Alex Sandro. Tuttavia, i 20 milioni di euro cash richiesti dal Barcellona frenano le intenzioni di queste società.

Ma non del West Ham, che vedrebbe nell’ex Betis Siviglia il giocatore giusto per consentire a Moyes di non perdere in qualità e leadership dopo l’infortunio di Masuaku. Gli Hammers sembrano ora la principale candidata per l’acquisizione di Junior Firpo. Una beffa per le italiane, soprattutto per l’Inter, che hanno seguito a lungo il giocatore soprattutto nella scorsa sessione di calciomercato.