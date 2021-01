Da impossibile a possibile il ritorno di Antonio Conte sulla panchina della Juventus. Scenario shock che ha come punto di partenza l’addio di Andrea Agnelli

La bomba dei giorni scorsi che ha ‘travolto’ il mondo bianconero è stata questa: “Andrea Agnelli potrebbe lasciare la presidenza della Juventus“. L’attuale numero uno della società bianconera sognerebbe l’approdo a capo della Ferrari e poi la sua ‘Era’ alla guida de ‘La Vecchia Signora’ sembra sia davvero giunta al capolinea, con il cugino John Elkann e il gruppo Exor che non hanno certo digerito le ultime sue ‘mosse’ – compreso l’ingaggio di Cristiano Ronaldo? – che hanno avuto come conseguenza un notevole incremento dell’indebitamento.

Calciomercato Inter, Conte bis alla Juventus: necessario l’addio di Agnelli

L’addio di Andrea Agnelli potrebbe spalancare le porte al ritorno del grande ex, ovvero Antonio Conte che Paratici e Nedved provarono a riportare a Torino prima di virare su Sarri, obbligati dal no categorico dello stesso presidente juventino, con cui l’attuale tecnico dell’Inter ruppe in maniera pesante nel 2014. Agnelli non ha dimenticato e così il salentino ha preso la strada nerazzurra… Ora c’è chi dice che il nuovo presidente della Juventus, da capire ancora chi, possa dare l’ok al Conte-bis, a un Conte che vive da separato in casa con Suning e Marotta.