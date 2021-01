Paulo Dybala e Romelu Lukaku potrebbero rispettivamente lasciare Juventus e Inter, destinazione Premier League

Inter e Juventus potrebbero essere ‘saccheggiate’ dal Manchester City. Il club di Pep Guardiola punta a rivoluzionare parte della rosa, soprattutto quella offensiva. Alcuni calciatori non hanno ancora definito il proprio futuro come Sergio Aguero, in scadenza nel 2021. L’argentino potrebbe lasciare i Cityzens a fine stagione e al suo posto potrebbe puntare su Romelu Lukaku, che tanto bene sta facendo all’Inter. Ma non solo.

Juventus e Inter, il piano di Guardiola

Un piano davvero scioccante, soprattutto per l’altra suggestione: oltre a Lukaku per il post Aguero, infatti, Pep Guardiola potrebbe anche pensare di puntare su un altro top della Serie A. Si tratta di Paulo Dybala, che nella Juventus sta vivendo un pessimo periodo, dovuto sia alle sue prestazioni sia alla frenata per il rinnovo nel 2022.

Per Dybala, il Manchester City potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Gabriel Jesus, dal valore di 60 milioni di euro. Per Lukaku, invece, Guardiola offrirebbe all’Inter circa 100 milioni. Una proposta altissima, unita anche al fatto che il belga andrebbe a guadagnare il doppio dell’ingaggio attuale, che ammonta a 7,5 milioni. E se Conte dovesse lasciare i nerazzurri, l’addio dell’ex United sarebbe più probabile.