La Premier League e l’Europa intera continuano ad essere sorpresi dalla stagione di un bomber: Juventus e Milan ci pensano

Vicina all’apertura la prossima sessione di calciomercato invernale, ma Juventus e Milan iniziano già a pensare alla prossima estate, dove potrebbe spuntare una nuova idea in attacco. Il bomber della Premier League potrebbe essere l’uomo giusto per rinforzare i reparti offensivi delle due italiane.

Calciomercato Juventus e Milan, idea Calvert-Lewin per l’attacco: duello in estate

In Premier League l’Everton di Carlo Ancelotti sta sorprendendo tutti con prestazioni impressionanti anche contro le big che lo proiettano al quarto posto a pari punti con il Leicester terzo. In particolare ad impressionare è la prima parte di stagione di Dominic Calvert-Lewin, che in 18 partite tra Premier League e Carabao Cup ha messo a segno ben 14 gol.

Così il bomber inglese finisce nel mirino di molte big europee, tra cui anche in quello di Juventus e Milan. I due club italiani nella prossima sessione estiva di calciomercato potrebbero tentare il colpaccio con un assalto al classe 1997, la cui valutazione al momento supererebbe i 40 milioni di euro. Importante sarà capire in quale posizione in classifica chiuderanno i ‘Toffees’, poiché in caso di qualificazione alle coppe europee sarà difficile strappare l’attaccante ad Ancelotti.