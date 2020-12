Il Liverpool cerca un difensore centrale e con il calciomercato alle porte vorrebbe arrivare a un difensore dell’Inter

Il calciomercato è caldo anche in Inghilterra, dove potrebbe aprirsi un asse di mercato tra Premier League e Serie A. Il Liverpool sarà uno dei club piu attivi in questa sessione di gennaio, soprattutto nel reparto difensivo dove Jurgen Klopp ha bisogno di un rinforzo a causa del terribile infortunio di Virgil Van Dijk al legamento crociato dello scorso ottobre. I Reds hanno perso per infortunio anche l’altro centrale difensivo, Joe Gomez, operato al ginocchio, che non tornerà in campo ancora per diversi mesi.

La sfortuna che ha colpito i Reds li costringe a intervenire sul mercato, dando assoluta priorità al difensore centrale. I nomi che circolano sono diversi ma quello più concreto e più in linea con i piani tecnici di Klopp è Milan Skriniar. Questa estate il difensore slovacco sembrava ad un passo dall’addio all’Inter per trasferirsi alla corte del Psg. Antonio Conte, però, ha creduto in lui e, complice la cessione di Godin, è tornato ad essere un titolatissimo e un perno della difesa nerazzurra. Le voci di mercato su di lui, però, sono sempre presenti.

Calciomercato Inter, 60 milioni per Skriniar | Il Liverpool rinuncia

Skriniar è molto apprezzato in Premier League e la sua fisicità è ideale per un campionato come quello inglese, specialmente per una squadra come il Liverpool. Certamente non è facile sostituire due giganti come Van Dijk e Gomez ma Klopp gradirebbe piacevolmente l’arrivo dell’ex Sampdoria. L’Inter non vuole privarsi del suo difensore, soprattutto in un momento decisivo della stagione dove lo scudetto è l’obiettivo da perseguire.

La valutazione del club nerazzurro è di 60 milioni di euro, cifra fuori dalla portata del Liverpool che difficilmente riuscirà a convincerli ad abbassare la richiesta. Skriniar, con tutta probabilità, resterà all’Inter almeno fino a giugno, poi in estate tutto potrà accadere, ma attualmente il Liverpool, a meno di clamorosi colpi di scena, dovrà virare su altri profili.