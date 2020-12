Dichiarazioni forti che mettono nel mirino l’amministratore delegato del Milan, Ivan Gazidis: arriva l’attacco durissimo

Quattro giorni alla riapertura del calciomercato, con il Milan che rimane tra i club più attenti per rinforzarsi a gennaio. Il club rossonero, tuttavia, deve fare i conti con un durissimo attacco nei confronti dell’amministratore delegato Ivan Gazidis: parole durissime per l’ex Arsenal.

Calciomercato Milan, Gazidis nel mirino: “Ha sbagliato!”

Una prima parte di stagione straordinaria per il Milan capolista in Serie A che, tuttavia, non è esente da critiche. In particolar modo Ivan Gazids, ad rossonero, è finito nel mirino del direttore di ‘Telelombardia’ Fabio Ravezzani. Ai microfoni di ‘Top Calcio 24’, Ravezzani ha dichiarato: “Gazidis si ostina a non parlare italiano dopo due anni, oltre ad aver fatto alcune scelte discutibili. Ha clamorosamente sbagliato la gestione dei rinnovi di contratto in scadenza, è gravissimo arrivare a sei mesi dalla scadenza per Calhanoglu e Donnarumma”.

Focus dunque riguardante i nodi contrattuali riguardanti due pilastri di Pioli, Donnarumma e Calhanoglu, lontani dal prolungamento con il ‘Diavolo’ ed in scadenza tra sei mesi. Il giornalista ha poi così concluso: “Tutto questo mi fa ritenere Gazidis inadatto al ruolo assegnato, ma alla luce del Milan di oggi, va un po’ rivaluto il suo lavoro”.

Una critica nei confronti dell’ad del Milan che arriva a pochi giorni dall’apertura della sessione invernale di calciomercato: chissà che la ‘risposta’ del dirigente non arrivi proprio a gennaio.