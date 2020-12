In casa Milan si lavora per il rinnovo di Gigio Donnarumma ma spunta l’ostacolo clausola per il procuratore Raiola

Il Milan continua il suo cammino straordinario e nonostante i due pareggi contro Parma e Genoa nelle ultime due gare è ancora in vetta alla classifica di Serie A grazie alle otto vittorie raggiunge in 12 gare, oltre ai quattro pareggi. Zero sconfitte fin qui che permettono di mantenere il vantaggio di un punto sull’Inter che insegue.

I rossoneri hanno come obiettivo le prime quattro posizioni in classifica per raggiungere la qualificazione in Champions League, competizione che manca da ormai troppi anni. È chiaro però che se la squadra dovesse continuare così, le ambizioni dei rossoneri potrebbero soltanto crescere.

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: parti a lavoro, intesa sui 7 milioni. Ostacolo clausola

La società intanto continua a pensare anche al futuro e studia le possibili mosse da attuare per far cresce la rosa e soprattutto blindare i pezzi pregiati. Da tempo ormai si discute per il rinnovo di Donnarumma e potrebbero esserci presto delle novità.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, infatti, il portiere vorrebbe restare in rossonero e lo avrebbe già comunicato al suo procuratore Mino Raiola. L’intesa per l’ingaggio potrebbe essere raggiunta intorno ai 7 milioni di euro l’anno, ma ci sarebbe un ostacolo riguardante la clausola rescissoria.

Raiola infatti vorrebbe inserirla in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League mentre Maldini non sarebbe d’accordo. Intanto il PSG, una delle principali contendenti, segue la situazione per capire come muoversi.