Calciomercato Milan, i rossoneri stanno vivendo un grande momento e intanto pensano ai colpi in entrata: spunta l’affare con il Real Madrid

È stato un 2020 ricco di sorprese per il Milan, che aveva chiuso la scorsa annata con un bilancio più che negativo mentre questa volta passerà un capodanno da capolista. I rossoneri non hanno ancora perso in questi tre mesi di campionato e sono al momento in vantaggio di un punto sul Milan che insegue.

L’obiettivo principale della compagine allenata da Stefano Pioli è sicuramente quello di tornare in Champions League, ma continuando così le ambizioni non possono che aumentare. Il Milan infatti può sicuramente puntare a vincere almeno un titolo tra Serie A, Europa League e Coppa Italia visto che la squadra ha dimostrato di essere all’altezza delle grandi.

Calciomercato Milan, per la difesa può esserci l’occasione Militao

Visto l’ottimo rendimento avuto fin qui dai rossoneri, la società potrebbe pensare di intervenire subito sul calciomercato in modo da garantire maggiori alternative a Stefano Pioli. Il Milan infatti potrebbe sfruttare in particolare l’occasione in arrivo dal Real Madrid, che secondo ‘Fichajes.net’ dovrebbe far partire Eder Militao.

Il difensore brasiliano non trova più spazio e potrebbe essere un elemento importante per il ‘Diavolo’. La dirigenza del Milan potrebbe pensare a un prestito secco con riscatto da discutere poi a giugno, con il Real Madrid che contribuirebbe all’ingaggio visti anche gli ottimi rapporti tra i club.

L’operazione accontenterebbe tutte le parti in quanto Eder Militao avrebbe più spazio e il Milan troverebbe un nuovo elemento importante in difesa.