Continua il lavoro del Milan in vista di gennaio: la società rossonera potrebbe annunciare un nuovo colpo di mercato, l’indizio

Giorni intensi anche in casa Milan. La società rossonera vorrebbe regalare nuovi colpi in entrata a Stefano Pioli dopo l’ottimo inizio stagionale. Il quattro gennaio aprirà ufficialmente la sessione invernale di calciomercato e così Maldini non vuole farsi trovare impreparato.

Calciomercato Milan, il rifiuto di Simakan per il futuro

Come riportato dal portale francese “Le10sport.com” il giovane difensore dello Strasburgo, Mohamed Simakan, avrebbe rifiutato un’offerta del Nizza. Così l’indizio porta soltanto ad una strada, ossia quella di vestire la maglia rossonera a partire da gennaio: in questa stagione in Ligue1 ha collezionato ben 17 presenze con un gol e un assist vincente ai propri compagni. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.

Il Milan vuole rinforzare così il reparto difensivo di Pioli con un innesto giovane, ma di qualità proprio com’è avvenuto negli ultimi mesi con l’arrivo di Saelemaekers. Un rinnovamento intelligente con un lavoro di scouting importante e decisivo.

Il Milan pensa all’immediato presente per una seconda parte di stagione ancora da protagonista assoluto.