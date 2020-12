Il presidente dell’Atalanta Percassi ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo il futuro del Papu Gomez e di Gian Piero Gasperini

Il futuro di Alejandro Gomez è ancora in dubbio. Il Papu ha rotto completamente con Gasperini e potrebbe lasciare l’Atalanta già a gennaio. Diverse le squadre interessate, come per esempio l’Inter, che vorrebbe assicurarsi un gran colpo per l’attacco spendendo poco o nulla. Ma c’è stato un sondaggio anche del Monza. A tal proposito, arrivano le dichiarazioni del presidente Percassi, che ha parlato anche del futuro di Gasperini.

Atalanta, Percassi chiude il caso Gomez e conferma Gasperini

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de ‘L’Eco di Bergamo‘: “Di Gomez ne abbiamo già parlato abbastanza. Argomento chiuso“. Poi sull’allenatore: “Gasperini a vita. Ma non solo lui, anche tutta la struttura, l’organizzazione. Grazie a mio figlio Luca stiamo avendo risultati incredibili“.

Poi sul calciomercato: “Sarà un mercato fatto di scambio, non ci sono soldi. Noi abbiamo già investito su Maehle, che sopperisce alla partenza di Castagne in estate. 2021? Speriamo nei tifosi allo stadio, per l’Atalanta tornare in Champions sarebbe il massimo“.