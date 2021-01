Il Milan potrebbe essere al centro di un interessante scambio sul calciomercato nei prossimi mesi. I rossoneri pensano al colpo in Serie A: ecco l’ultima richiesta di Maldini

Il Milan continua la sua corsa in Serie A, con tutta l’intenzione di lottare fino alla fine per lo scudetto. I rossoneri, però, sono molto attivi anche sul calciomercato e pronti a instaurare un interessante scambio con la Lazio. Sandro Tonali rappresenta, infatti, un profilo che piace ai biancocelesti, che sono pronti all’affondo. La prima parte di stagione dell’ex Brescia non è stata secondo le aspettative e l’addio ai rossoneri è possibile.

Calciomercato Milan, attenzione allo scambio per Tonali: Maldini ci prova

Nell’ambito della partenza del giovane centrocampista, Paolo Maldini potrebbe avanzare un’interessante richiesta alla Lazio. Claudio Lotito non è disposto a pagare cifre esorbitanti per il talento. Per arrivare a colui che sarebbe l’erede di Lucas Leiva, si dovrà quindi lavorare ad uno scambio che metta d’accordo tutte le parti. Maldini è su Luiz Felipe, difensore che è entrato anche nel mirino della Juventus negli scorsi mesi. Vedremo se l’idea si concretizzerà sul mercato o se i discorsi non troveranno esito positivo.