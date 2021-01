Calciomercato Milan, Donnarumma e altri due big rinnovano: le cifre

Il Milan è pronto a completare le operazioni riguardanti i rinnovi parallelamente ai colpi sul calciomercato. Paolo Maldini si prepara a chiudere: ecco le cifre e i dettagli

Il Milan sta volando in campionato, dove oltre ogni più rosea aspettativa di inizio anno è in testa alla classifica. La società è, quindi, intenzionata ad agire in maniera importante sul fronte rinnovo, in modo da confermare la rosa che tanto bene sta facendo agli ordini di Stefano Pioli. Sono diversi i nomi sul tavolo che potrebbero prolungare il loro contratto nelle prossime settimane. Di seguito tutte le ultime novità a riguardo e le cifre.

Calciomercato Milan, le ultime sui rinnovi di contratto: Donnarumma e non solo

Il primo nome ad andare verso il rinnovo potrebbe essere quello di Hakan Calhanoglu. Il trequartista turco potrebbe firmare un contratto da 4,5 milioni l’anno fino al 2025 per una spesa totale di 18 milioni. Alla fine, dovrebbe arrivare la fumata bianca anche per Gianluigi Donnarumma: per lui contratto da 7 milioni a stagione fino al 2025, per un totale di 28 milioni. Infine, occhio ad Alessio Romagnoli: per lui 5 milioni a stagione fino al 2025, per un totale di 20. La spesa totale per il Milan si aggirerebbe, dunque, sui 66 milioni di euro.