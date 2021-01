Calciomercato Inter, problema Suning: Lukaku può partire | Il sostituto

L’Inter deve fare i conti con i problemi economici e societari. Le ristrettezze economiche potrebbero anche portare all’addio di Romelu Lukaku. Attenzione al sostituto

Negli ultimi giorni, non si fa altro che parlare del possibile addio di Suning alla guida dell’Inter con il subentro di un nuovo fondo, su tutti BC Partners. Anche se alla fine dovessero restare i cinesi, è previsto un forte ridimensionamento economico. Ciò potrebbe portare all’addio di uno dei pilastri della squadra. Stiamo parlando addirittura di Romelu Lukaku, epicentro del gioco di Antonio Conte. Di seguito le ultime novità e il possibile sostituto.

Calciomercato Inter, attenzione al futuro di Lukaku: sostituto in Serie A

L’addio di Lukaku potrebbe consumarsi in estate con il belga che è seguito dalle maggiori big europee e in particolare dal Manchester City. Se davvero il gigante ex Manchester United dovesse lasciare Milano, attenzione al possibile sostituto. Si tratta di Andrea Belotti. La punta del Torino, però, non ha per nulla un costo basso: si parla di 55 milioni di euro. Vedremo se questa doppia pista di mercato resterà solo un’idea o si concretizzerà nei prossimi mesi sul mercato.