Calciomercato Juventus, Klostermann per la difesa | Cifre e dettagli

La Juventus sembra pronta ad agire in ottica calciomercato con la chiara intenzione di rinforzare la difesa. L’ultimo nome per i bianconeri arriva dalla Germania

Il reparto che ha scricchiolato maggiormente in casa Juventus in questa stagione è sicuramente la difesa. I bianconeri sembrano pronti ad agire in modo da rinforzare in maniera considerevole la rosa in quella zona di campo. A tal proposito, attenzione al profilo di Lukas Klostermann. Il difensore piace non poco ai bianconeri e potrebbe rappresentare un rinforzo importante per la retroguardia di Andrea Pirlo. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Juventus, occhi su Klostermann per la difesa: il Lipsia spara alto

Il profilo di Klostermann piace per duttilità e talento. E’ in grado di ricoprire, infatti, sia il ruolo di esterno mancino basso che di difensore centrale. Il calciatore classe 1996 ha rinnovato fino al 2024 e questo pone, però, il Lipsia in una posizione di forza sul calciomercato. I tedeschi non hanno, infatti, intenzione di privarsi a cuor leggero di uno dei calciatori più affidabili in rosa e sparano alto. Sono intenzionati, infatti, a chiedere una cifra sui 42 milioni di euro, tanto quanto Upamecano, un altro gioiello della rosa del Lipsia. Vedremo, dunque, se questa pista decollerà o i bianconeri saranno costretti a cercare altrove.