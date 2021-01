Il Tottenham vuole un sostituto di Dele Alli e avrebbe messo gli occhi su un centrocampista della Juventus, Aaron Ramsey

Il Tottenham ha messo alla porta Dele Alli. Il giocatore non rientra nei piani di Mourinho e questa stagione è stato utilizzato col contagocce. L’approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG, facilita il trasferimento dell’inglese a Parigi. Una soluzione che mette Eriksen in una posizione diversa agli occhi del Tottenham. Il danese è un ex Spurs, ma il suo attuale ingaggio -circa 7,5 milioni di euro a stagione- è ritenuto eccessivamente alto da Mou.

Juventus, Ramsey per sostituire Dele Alli

Siccome il Tottenham non gradirebbe sborsare tanti soldi per l’ingaggio di Eriksen, il sostituto di Dele Alli potrebbe essere Aaron Ramsey. Il gallese si è ben distinto in Premier League -seppur con la maglia dell’Arsenal- ed è molto apprezzato da José Mourinho. Tuttavia, va valutata l’eventuale formula del trasferimento.

Il Tottenham vorrebbe portarsi a casa Ramsey con una formula favorevole: un prestito con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe ritrovarsi di nuovo il centrocampista sul groppone dopo averlo ceduto in prestito, dunque è più propensa a chiedere un obbligo di riscatto.