Il Milan continua ad essere attento sul calciomercato e punta un esterno in Serie A: al ritorno dal prestito si tenterà lo scambio

Il Milan continua a cavalcare l’onda dell’entusiasmo e si prepara al prossimo match di campionato contro il Cagliari, sperando in un risultato favorevole in Inter-Juventus. Nel frattempo si lavora in chiave calciomercato puntando ad un esterno della Serie A, ora in prestito in Premier League. Non sarà riscattato e si proverà lo scambio.

Calciomercato Milan, mirino puntato su Under: scambio con la Roma

Il Milan continua a cercare rinforzi sul calciomercato per la rosa di Stefano Pioli in questa sessione invernale, ma nel frattempo si lavora anche in chiave futuro. Infatti i rossoneri sembrerebbero aver messo gli occhi sull’esterno della Roma, Cengiz Under, che al momento si trova in prestito al Leicester. Le ‘Foxes’ però sembrerebbero non intenzionate a riscattare l’attaccante, così la società milanista ci starebbe penando per la prossima stagione.

L’offerta dei rossoneri alla squadra capitolina sarebbe uno scambio con Samu Castillejo, spagnolo che sembrerebbe essere uno dei possibili partenti da Milanello. La Roma però potrebbe pensare di rilanciare, inserendo nello scambio Calabria o Saelemaekers, due giocatori che andrebbero a coprire la fascia destra, dove al momento i giallorossi sembrerebbero avere più problemi. Uno scambio che naturalmente potrebbe prendere vita a giugno, quando l’esterno turco tornerà dal prestito, qualora il Leicester non cambi idea e decida di riscattarlo.