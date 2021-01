Calciomercato Inter, carta Perisic | Scambio e ritorno in Serie A!

Lucas Torreira, attualmente in prestito all’Atletico Madrid, è fuori dai piani dell’Arsenal. Carta Perisic per il ritorno in Serie A del centrocampista uruguaiano

È un calciomercato invernale diverso dagli altri anche e soprattutto per l’Inter. Il club nerazzurro, infatti, non ha ancora effettuato nessuna operazione e, come ribadito a più riprese da Conte e Marotta, non si muoverà in questa finestra di trattative. Una strategia dettata dagli effetti economici della pandemia e che costringerà la dirigenza a concentrare entrate e uscite nella prossima estate. In questo senso, un nome circolato nei mesi è quello di Lucas Torreira, con la possibile ‘carta’ Perisic per il ritorno in Serie A del centrocampista uruguaiano: ecco tutti i dettagli e le eventuali cifre. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen ha pescato il jolly! Come cambia il suo futuro

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus e Inter, ESCLUSIVO: offerto il bomber dalla Serie A

Calciomercato Inter, occasione Torreira | Carta Perisic per il ritorno in Serie A!

L’ex Sampdoria ha finora collezionato solo 469 minuti complessivi con la maglia dell’Atletico Madrid, dove è in prestito secco dall’Arsenal. Il 24enne uruguaiano non rientra più nei piani dei ‘Gunners’ e al rientro in Inghilterra finirà nuovamente sul mercato. Sono diverse le pretendenti in Serie A, e una di queste è anche l’Inter di Conte. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2023 ed è valutato almeno 25 milioni dal club londinese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Germania l’esterno | Possibile scambio

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Roma, tre squadre su Montiel: la situazione

La dirigenza nerazzurra potrebbe così offrire il cartellino di Perisic, valutato tra i 5 e i 10 milioni considerando il contratto in scadenza nel 2022, e un conguaglio di circa 20 milioni per provare a riportare Torreira in Italia. Un profilo ideale per il centrocampo di Conte: vi terremo aggiornati.