Inter a caccia di un esterno sinistro: può tornare di moda il nome di Kostic dell’Eintracht Francoforte, Perisic può essere la pedina di scambio giusta

Bloccato dalle direttive della proprietà in questo mercato di gennaio, l’Inter guarda con attenzione anche al futuro e alla prossima estate. Con l’addio di Young, alla squadra nerazzurra servirà certamente almeno un esterno sinistro per il 3-5-2 di Conte: da qui il fatto che si proverà a sondare il terreno per diverse soluzioni.

Calciomercato Inter, spunta Kostic | Perisic nello scambio

I nomi di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi in uscita dal Chelsea, continuano a piacere nella Milano nerazzurra, ma attenzione ad un profilo già seguito in passato dalla società meneghina. Si tratta di Filip Kostic, esterno sinistro serbo classe 1992 in forza all’Eintracht Francoforte. Kostic ha un contratto con i tedeschi sino al 2023. Il costo del cartellino è tutt’altro che basso (tra i 25 e i 30 milioni di euro), ma l’Inter potrebbe decidere di giocarsi una carta per abbassare le pretese del club di Francoforte, dove il giocatore sembra essere un punto fermo.

Si tratta di Ivan Perisic. Il croato, in scadenza nel 2022, non rientra nei piani di Conte e in Germania, dove ha già giocato con Wolfsburg e Bayern Monaco, conta diversi estimatori. Marotta e Ausilio dovranno necessariamente cederlo in estate per evitare di perderlo a costo zero senza guadagnarci. Chissà quindi che l’inserimento del suo cartellino non possa agevolare la trattativa oltre ad abbassare le pretese dell’Eintracht per Kostic, esterno di ruolo che abbina corsa e qualità e che potrebbe risultare perfetto nello scacchiere di Conte.

Chiaramente il cartellino di Perisic servirebbe soltanto ad ottenere uno sconto: impossibile uno scambio alla pari proprio per il valore del cartellino e le differenti situazioni contrattuali. Ma con l’inserimento del croato classe 1989, l’Inter potrebbe sborsare meno di 20 milioni di euro per assicurarsi l’esterno serbo. Una cifra comunque non bassa, ma che i nerazzurri potrebbero ottenere dalla prossima qualificazione in Champions League.