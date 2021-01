Potrebbe sfumare un calciatore accostato in passato a diverse squadre in Serie A: il Chelsea ha preso contatti per Upamecano

Il Chelsea è in periodo di cambiamenti. I ‘blues’ e il presidente Roman Abramovich hanno esonerato l’ormai ex tecnico Frank Lampard. In attesa dell’ufficialità del nuovo allenatore (a meno di sorprese sarà l’ex PSG Thomas Tuchel), la società studia nuovi importanti colpi in sede di calciomercato e avrebbe avviato i contatti per un difensore proveniente dalla Bundesliga, accostato in passato anche alla nostra Serie A.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus e Inter, Tuchel prepara la beffa | Niente ritorno!

Calciomercato, contatti Chelsea-Upamecano

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Occhi sul calciomercato, in particolare sul reparto difensivo. Secondo quanto rivelato dalla rivista tedesca ‘Kicker’, il Chelsea, in attesa di annunciare il nuovo allenatore, avrebbe preso contatti con un importante difensore.

Si tratta di Dayot Upamecano, giocatore in forza al Lipsia. Il 22enne è uno dei centrali più quotati, al momento, in Europa ed è stato cercato fortemente anche da altri due top club, quali Manchester United e Liverpool. Si pensava che lo United fosse in vantaggio per l’acquisto del francese e che stesse preparando un’offerta di circa 55 milioni di sterline per gennaio.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, profilo nuovo per l’attacco | Mirino in Francia

Ma in questa sessione di trasferimenti non è stata presentata alcuna proposta e, quindi, la squadra di Londra è più che viva nella corsa all’ex Salisburgo. Upamecano è stato accostato in passato anche alla massima serie italiana, in particolare Juventus, Napoli e Milan, ma almeno per il momento sembra essere sfumato l’interesse. Situazione da monitorare, con il Chelsea che cerca altri importanti colpi sul mercato per cominciare al meglio il percorso con la nuova guida tecnica.

E.T.