L’Inter cerca rinforzi in attacco proprio come la Juventus, e punta ad un obiettivo dei bianconeri in Serie A: tentativo di scambio

Il calciomercato invernale si appresta alla chiusura, ma l’Inter continua a cercare rinforzi in attacco, proprio come la Juventus. Entrambe le squadre sembrano interessate ad un attaccante della Serie A e l’Inter tenta lo scambio che befferebbe clamorosamente i bianconeri.

Calciomercato Inter, tentativo per Scamacca: scambio con Pinamonti per beffare la Juventus

La Juventus da settimane continua ad osservare con interesse l’attaccante del Sassuolo, in prestito al Genoa, Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 1999 sembrerebbe essere il rinforzo ideale per l’attacco di Andrea Pirlo, anche se ad inserirsi ora è l‘Inter. Anche i nerazzurri infatti avrebbero messo nel mirino l’attaccante romano, pianificando un’offerta di scambio che befferebbe anche i bianconeri.

Beppe Marotta sembrerebbe intenzionato a mettere sul piatto uno scambio con Andrea Pinamonti, finito ai margini del progetto interista e valutato circa 15 milioni. Il Sassuolo però sembrerebbe non fare passi indietro e rimane molto difficile da convincere, perché sembrerebbero disposti ad accettare solamente offerte cash che si aggirino intorno ai 25 milioni di euro, o al massimo per un’offerta di prestito con obbligo di riscatto. Dunque anche il tentativo dell’Inter sembrerebbe vano al momento, come fino ad ora quelli della Juventus.