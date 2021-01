L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha parlato alla vigilia del derby di Coppa Italia contro il Milan: il tecnico nerazzurro sprona Lautaro

Un derby non è mai una partita come le altre, a maggior ragione se vale l’approdo alla semifinale di Coppa Italia. Inter e Milan vivono la vigilia della stracittadina con umori simili e la voglia di tornare a vincere dopo le incertezze in campionato. Mister Antonio Conte vuole la qualificazione anche per lanciare un messaggio in ottica scudetto: le due squadre sono distaccate di appena due punti, con il Milan in testa.

Inter, Conte si prepara al derby di Coppa Italia

L’obiettivo è vincere e qualificarsi alla semifinale. Conte ha le idee chiare: “È in palio il passaggio del turno in una competizione come la Coppa Italia di cui abbiamo il massimo rispetto. Bisognerà fare una grande prova di squadra“, ha detto ai microfoni di Rai Sport. L’Inter deve anche riscattare il derby dello scorso ottobre, quando il Milan vinse 2-1 grazie alla doppietta di Ibrahimovic: “Il Milan non è solo Ibra, dovremo essere cinici“.

Il riferimento è soprattutto agli attaccanti, a secco da quattro partite. Mister Conte sprona Lautaro: l’argentino aveva iniziato il 2021 con una tripletta al Crotone, ma poi si è spento: “Ci sono momenti più fortunati e altri meno” – ha proseguito il tecnico interista -, “ma ci deve essere sempre grande abnegazione e da parte sua c’è sempre stata“. Il Toro ha messo il Milan nel mirino: per lui già un gol e un assist in carriera ai rossoneri.