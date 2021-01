L’Arsenal sta per chiudere il colpo Draxler dal PSG: il giocatore era stato accostato anche a diversi club in Serie A

In Serie A le grandi società continuano a monitorare il calciomercato. Si studiano profili anche all’estero per realizzare un colpo importante e rinforzare sensibilmente la rosa. In particolare era stato accostato al nostro campionato un centrocampista della Ligue 1, ma il giocatore sarebbe a un passo dall’approdo in Premier League.

Calciomercato, Draxler a un passo dall’Arsenal

Occhi sul calciomercato. Secondo quanto riportato dal sito ‘TodoFichajes.com’, l’Arsenal sarebbe molto vicino alla firma di un giocatore della Ligue 1: si tratta di Julian Draxler, centrocampista in forza al PSG.

L’ex Wolsburg era stato accostato ai top club della massima serie italiana: Milan in particolare, ma anche Juventus e Inter. Si era parlato, inoltre, anche di un possibile scambio con il partente Eriksen per i nerazzurri.

Ma nel destino del tedesco sembra esserci l’Inghilterra. Il tecnico dei Gunners Arteta è colui che ha insistito maggiormente per l’arrivo di Draxler, poiché ritiene sia l’ideale per dare alla squadra il salto di qualità di cui ha bisogno nella seconda parte di stagione. Si attendono novità.

E.T.