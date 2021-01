Inter, UFFICIALE: la squalifica di Conte | Il comunicato

Antonio Conte è stato protagonista di un acceso scontro con l’arbitro Fabio Maresca durante Udinese-Inter. Ora arriva la squalifica per l’allenatore nerazzurro: di seguito i dettagli

L’Inter non è andata oltre lo 0-0 nella partita contro l’Udinese di sabato. I nerazzurri non sono riusciti a sbloccare il risultato e risolvere una partita in cui i bianconeri si sono chiusi bene, riuscendo a tenere la Beneamata sul pareggio. Non solo il punteggio poco soddisfacente per la squadra milanese. Antonio Conte è stato, infatti, protagonista di un acceso scontro con l’arbitro Fabio Maresca di Napoli. Sono volate parole forti dall’allenatore verso l’arbitro ed è divampata la polemica che ha portato all’espulsione del tecnico.

Inter, Conte espulso: arriva la squalifica dal Giudice sportivo

Il tecnico sarà costretto a non sedersi in panchina nelle prossime partite dell’Inter. Di seguito il comunicato ufficiale da parte del Giudice sportivo: saranno due le giornate di squalifica per l’allenatore nerazzurro. A Conte comminata anche una multa di 20.000 euro: il tecnico contro il Benevento a ‘San Siro’ e al ‘Franchi’ contro la Fiorentina non sarà quindi presente. Un giornata di squalifica anche per Gabriele Oriali, con una multa di 5.000 euro per le frasi irrispettose rivolte al direttore di gara.