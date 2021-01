Christian Eriksen, trequartista danese dell’Inter di Antonio Conte, è stato il match winner della sfida di ieri dei nerazzurri contro il Milan di Stefano Pioli. L’ex stella di Tottenham e Ajax, con una punizione dal limite dell’area, ha lanciato la Beneamata in semifinale di Coppa Italia



Christian Eriksen è tornato protagonista! Il primo vero acuto in Italia del giocatore danese è arrivato a poco più di un anno dall’ufficialità del suo arrivo in maglia Inter nello scorso gennaio di calciomercato. Il trequartista infatti, allo scadere del derby di Coppa Italia contro il Milan, ha deciso la sfida con una punizione da urlo che ha mandato in delirio i tifosi della Beneamata, legatissimi ad Eriksen.

Ed ora le carte in tavola potrebbero cambiare anche per Antonio Conte, tecnico dell’Inter. L’allenatore leccese infatti, ha ricevuto il segnale giusto da Eriksen che ha un girone di ritorno intero per dimostrare tutto il suo valore.

Calciomercato Inter, Eriksen prova a convincere Conte!

Il futuro di Christian Eriksen si deciderà in estate. Fino a ieri pomeriggio, una permanenza di Conte anche nella prossima stagione avrebbe escluso la possibilità di continuare a rivedere il danese in nerazzurro, ma ora può cambiare tutto!

Eriksen ha un valore di mercato che oscilla fra i 35 ed i 40 milioni di euro e, in questa stagione, ha collezionato appena 9 presenze in Serie A per un totale di poco meno di 300 minuti in campo.