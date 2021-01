Il futuro di Andrea Pinamonti è in bilico. Potrebbe rientrare nello scambio Dzeko-Sanchez ma un altro club di Serie A è in forte pressing

Ultimi giorni di mercato che vedono protagonisti della scena gli attaccanti. Al centro lo scambio Dzeko-Sanchez che sta coinvolgendo anche altri giocatori. L’Inter non è ancora riuscita a colmare la distanza sull’ingaggio per arrivare ad un accordo con la Roma. Nello scambio potrebbe essere inserito Andrea Pinamonti, per convincere la Roma.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, scambio Sanchez-Dzeko | L’affare si complica

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, Pinamonti in Spagna | Futuro con Dalbert

Il giovane attaccante ex Genoa non è mai entrato nell’orbita di Antonio Conte e rischia di terminare la stagione con pochissime presenze in campionato. Il suo scarso impiego potrebbe convincerlo a cambiare destinazione per ritrovare continuità altrove. Potrebbe rientrare nell’affare Dzeko ma per adesso la trattativa con i giallorossi è congelata.

Calciomercato Inter, Sabatini in pressing per Pinamonti

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Roma, salta lo scambio | Pista estera per Dzeko

Su Pinamonti c’è il forte interesse del Bologna che cerca un attaccante giovane per rinforzare il reparto. Mino Raiola, procuratore del giocatore, è in contatto con il direttore dell’area tecnica del Bologna, Walter Sabatini. Il club emiliano, su input di Sinisa Mihajlovic che apprezza molto il calciatore nerazzurro, sta cercando di portare a termine l’affare. Il futuro di Pinamonti dipenderà anche dalla possibilità che l’Inter trovi un sostituto.