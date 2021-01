Si complica lo lo scambio tra Inter e Roma che, nelle ultime ore di calciomercato, stanno provando a portare Dzeko in nerazzurro e Sanchez alla corte di Fonseca: le ultime

La clamorosa idea di scambio tra Inter e Roma che vedrebbe Conte abbracciare finalmente Edin Dzeko, pare al momento più difficile. Le ultime sulla trattativa tra nerazzurri e giallorossi: i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, tutti contro Sanchez | L’attacco al cileno

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nuova formula per Dzeko | Sacrificato un big

Calciomercato Inter, scambio Dzeko-Sanchez: le ultime

Sembra sempre più complicata la pista che porterebbe al clamoroso scambio last minute tra Roma ed Inter. I due club stanno discutendo della possibilità di trasferire Edin Dzeko alla corte di Conte, percorso inverso per Alexis Sanchez che si vestirebbe di giallorosso.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Una trattativa che si sta raffreddando con il passare delle ore e la cui buona riuscita, in vista dell’imminente chiusura del calciomercato il 1 febbraio, pare allontanarsi di ora in ora. C’è dunque pessimismo per quanto riguarda il buon esito dell’affare.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, l’attaccante per Pirlo | ‘Sgarbo’ all’Inter

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Roma, Allegri nello stesso hotel di Pinto | Possibile contatto

Situazione in divenire, con le prossime ore decisive per l’affare: al momento, però, sembra difficile che Dzeko possa finire all’Inter in cambio di Sanchez, in giallorosso.