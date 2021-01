L’eventuale scambio tra Inter e Roma che riguarda Dzeko e Sanchez sta facendo discutere parecchio: stoccata al cileno

La rottura tra Fonseca e Dzeko sta portando l’Inter a interessarsi sempre di più all’attaccante bosniaco. Potrebbe andare in porto uno scambio che vedrebbe l’approdo di Alexis Sanchez in giallorosso. Un’operazione che sta facendo molto discutere, e infatti a tal proposito sono intervenuti diverse personalità del mondo calcistico ai microfoni di ‘Radio Radio‘. Ecco cosa ne pensa l’ex portiere Nando Orsi: “Lo scambio Dzeko-Sanchez è il trionfo di Fonseca. Il cileno serve poco all’allenatore, che però si libererebbe di un problema“.

Inter, le parole di Pruzzo e Mattioli sullo scambio Dzeko-Sanchez

Di seguito, le parole di Roberto Pruzzo, ex attaccante: “Dzeko-Sanchez? Ma per favore… se lo tenessero all’Inter. E’ uno scambio senza logica, fai solo un favore a loro. Il cileno non ha lo stesso ruolo, non ha senso. Avrebbe avuto più senso con uno come Icardi. Io piuttosto chiederei Pinamonti“. Poi Pruzzo ha proseguito: “Il problema Dzeko esiste da tempo, non è di questi giorni. La Roma avrebbe dovuto avere già un’alternativa“.

Tutti contro questo scambio con protagonista Sanchez. Sono infatti arrivate le dichiarazioni del giornalista Mario Mattioli: “Uno scambio folle sotto ogni punto di vista. Privarsi di Dzeko oggi è un errore. Troppo can can intorno alla Roma che è terza“.