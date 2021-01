Alvaro Morata sta vivendo una buona stagione ma serve il riscatto per prolungare il prestito di un anno: tutte le opzioni sul suo futuro

È stato un avvio di stagione particolare quello della Juventus, che ha conquistato troppi alti e bassi in campionato fin qui e ha bisogno di una svolta per provare a vincere il decimo scudetto consecutivo. I bianconeri ora occupano la quarta posizione in classifica e hanno un distacco di sette punti dal Milan che è in vetta.

Lo svantaggio però potrebbe ridursi visto che i bianconeri devono ancora disputare la partita contro il Napoli e per questo potrebbero essere recuperati tre punti. Per arrivare in vetta però serve altro e per questo c’è bisogno di un filotto di vittorie importante per recuperare il gap dalle squadre che precedono.

Calciomercato Juventus, Morata si gioca tutto: la seconda metà di stagione sarà decisiva per il riscatto

Intanto la Juventus continua a pensare al calciomercato e alle mosse da attuare sia nella sessione attuale che in quella di giugno. Sotto la lente della dirigenza dei bianconeri c’è anche Alvaro Morata, che non è della ‘Vecchia Signora’ a titolo definitivo e la sua situazione va monitorata ogni fine anno.

Nella prossima estate, infatti, la Juventus deve pagare 10 milioni di euro all’Atletico Madrid per prolungare di un anno il prestito e i bianconeri valuteranno il da farsi in questa seconda metà di stagione. Fin qui il classe 1992 si è comportato più che bene ma alla fine si faranno le scelte definitive in base al rendimento complessivo.

In caso di addio, non è escluso che diventi un obiettivo principale del Milan che vorrebbe ringiovanire l’attacco.