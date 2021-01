Il Milan si prepara a scendere in campo per la sfida con il Bologna dell’ex Mihajlovic: da Ibrahimovic ai rossoblù, le parole di Pioli

Alla vigilia della complessa sfida di Serie A al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna di Mihajlovic, Stefano Pioli ha parlato del momento rossonero in conferenza stampa. “La gara di domani è molto importante, per vincere il Bologna ti fa sudare. Tutti i match sono uno snodo, l’obiettivo è avere tutti al top della condizione”.

Milan, Pioli ‘assolve’ Ibrahimovic: “Non è razzista”

In casa Milan tiene banco la sfida con il Bologna, anche se la questione riguardante lo scontro tra Ibrahimovic e Lukaku non sembra ancora lontana dall’attenzione: “Non giustifico quanto successo ma certe cose, in campo, possono capitare. Zlatan non è razzista, mettiamo un punto su questa vicenda”.

Su Kjaer, il tecnico ha detto: “Giocatore importante, spero torni presto”. Riflessione su uno degli ultimi arrivati: Mario Mandzukic. “Ha subito una distorsione alla caviglia ma ieri si è allenato. Dovesse continuare così, sarà convocato per il Bologna”.

Pioli può inoltre sorridere per il recupero di Hakan Calhanoglu che è risultato negativo agli ultimi test per il Coronavirus: il turco, tuttavia, non prenderà parte alla sfida con il Bologna.