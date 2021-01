Il Milan si interroga sul destino di Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, espulso in Coppa Italia con l’Inter, rischia la squalifica per la rissa con Lukaku. Il rinnovo torna in bilico

Il Milan guarda al futuro. Un futuro che, tuttavia, pone in discussione la permanenza in quel di Milanello di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante ex Barcellona è stato suo malgrado protagonista della brutta rissa con Lukaku, prima del secondo cartellino giallo che ha portato all’espulsione nella ripresa. Per l’attaccante 39enne si parla di squalifica: facciamo chiarezza, con uno sguardo in ottica calciomercato sul possibile rinnovo con il Diavolo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, rinnovo più lontano | Addio: idea in Serie A!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, futuro segnato | Si offre al Milan!

Calciomercato Milan, rinnovo in bilico: Ibrahimovic e la squalifica post Inter

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, da alcune indiscrezioni il referto post Inter-Milan che ha visto Ibrahimovic protagonista in negativo per l’espulsione e la rissa con Lukaku, non rischierebbe una squalifica. In Figc non ci sarebbe l’intenzione di ricorrere alle prove audio. Il referto di Valeri non dovrebbe contenere nulla di eccessivamente compromettente per il gigante di Malmoe che, tuttavia, può vedere allontanarsi il rinnovo a fine stagione.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La proprietà rossonera sta valutando se continuare a puntare sul quasi 40enne che, tra infortuni e Coronavirus, ha già saltato diversi appuntamenti stagionali. Il prolungamento per almeno un’altra stagione, dato quasi per scontato fino a qualche settimana fa, torna in forte discussione. Ad Elliott la decisione sul destino dell’attaccante svedese che, dunque, potrebbe dire addio a giugno.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, scambio con l’ex Serie A | Addio a sorpresa

LEGGI ANCHE >>>Milan, manca il fosforo di Bennacer | E Tonali non decolla!

Intanto l’attaccante rossonero ha poi voluto chiarire la vicenda dello scontro con Lukaku con un messaggio su Twitter:

“Nel mondo di Zlatan non c’è posto per il razzismo, apparteniamo tutti alla stessa razza, siamo tutti uguali!! Siamo tutti giocatori, qualcuno migliore di altri”.