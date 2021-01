Il Milan continua a lavorare sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni eccellenti: il rinnovo non sembra più così vicino

Dopo un 2020 da incorniciare, il nuovo anno per il Milan non è iniziato nel migliore dei modi con le sconfitte in campionato contro Juventus e Atalanta. In Coppa Italia, invece, è arrivata l’eliminazione in Coppa Italia nei minuti finali contro l’Inter anche a causa dell’espulsione di Zlatan Ibrahimovic per un’entrata dura. Inoltre, lo stesso campione svedese è stato protagonista in negativo con una rissa innescata sul finire di primo tempo nei confronti di Romelu Lukaku.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo aiuta Paratici | Colpo dalla Spagna

Calciomercato Milan, idee suggestive per Ibrahimovic

Al momento la sua situazione contrattuale è già decisa con il suo legame con i rossoneri che scadrà nel giugno 2021. Poi, in base a varie circostanze, come per esempio la sua condizione fisica, Ibrahimovic insieme alla dirigenza milanese avrebbe preso una decisione per continuare o meno la sua avventura.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, assalto del Bayern per il big | Offerta top

Dopo l’uscita di scena durante la sfida in Coppa Italia e la rissa con Lukaku, il Milan lo potrebbe scaricare immediatamente. Il suo futuro sarebbe anche lontano dai rossoneri con alcune idee suggestive per il futuro anche in Serie A. Se dovesse restare Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, lo svedese sarebbe un colpo ad effetto per il club partenopeo. Ma non solo: l’ipotesi potrebbe essere anche quella di un ritorno in Premier da Mourinho visto che stravede per lui.

Il futuro di Ibrahimovic resta così incerto: il suo addio potrebbe essere concreto nei prossimi mesi.