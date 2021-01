Demiral cerca più spazio alla Juventus, il turco piace al Liverpool di Klopp. Gli inglesi potrebbero mettere sul piatto Origi per arrivare al difensore

“Contro la Spal giocheranno Demiral e de Ligt“. Andrea Pirlo, nelle parole della vigilia, ha rivelato parte dei titolari che scenderanno in campo questa sera nel match dei quarti di Coppa Italia della Juventus contro la ‘matricola’ estense, unica formazione di Serie B rimasta in corsa nella seconda competizione italiana. Torna in campo dal 1′ l’olandese dopo la guarigione dal Covid-19, così come il nazionale turco, quest’ultimo però fermato da diversi problemi fisici.

Juventus, Klopp punta Demiral: Origi sul piatto

L’ultima partita da titolare per l’ex Sassuolo lo scorso 13 gennaio sempre in Coppa Italia, dopo un lungo periodo ai box. Per il classe ’98 soltanto nove gare da titolare (13 complessive) nella stagione in corso e un certo malumore per il poco spazio concessogli da Pirlo al netto dei tanti infortuni. La Juve però in passato ha dimostrato a più riprese di voler puntare per il presente e il futuro su Demiral, rispedendo al mittente offerte pesanti da oltre 30 milioni di euro provenienti dall’estero. Dalla Premier League potrebbe approfittare della situazione il Liverpool, a caccia di difensori vista l’emergenza che attanaglia Klopp nel reparto arretrato. Il 22enne turco piace al tecnico dei ‘Reds’ che potrebbe provare ad inserire nella trattativa Divock Origi, che non ha spazio nello scacchiere della squadra campione d’Inghilterra.

Il Liverpool potrebbe pensare di proporre uno scambio di prestiti fino al termine della stagione, con l’attaccante belga (accostato nelle ultime settimane anche all’Inter in Italia) che farebbe comodo a Pirlo per completare l’attacco della ‘Vecchia Signora’. Un’idea che gli inglesi porterebbero avanti nel rush finale del mercato, anche se ci sarà da verificare eventualmente la disponibilità della Juventus a dare il via libera alla cessione di Demiral.

G.M.