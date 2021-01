Il Bayern Monaco cerca in sede di calciomercato un profilo per rimpiazzare il partente Alaba: occhi su Theo Hernandez del Milan

Il Bayern Monaco cerca un profilo per sostituire il partente Alaba che si trasferirà al Real Madrid. I bavaresi, in sede di calciomercato, avrebbero individuato un giocatore della nostra Serie A: si tratta di Theo Hernandez, terzino in forza al Milan che sta facendo una grande stagione con i rossoneri e ha attirato su di sé l’interesse di vari top club.

Calciomercato Milan, il Bayern su Theo Hernandez per sostituire Alaba

Il Milan ha alcuni gioielli in rosa che attirano l’attenzione dei top club in Europa. Tra questi c’è sicuramente Theo Hernandez e proprio al francese potrebbe pensare il Bayern Monaco per sostituire il partente Alaba direzione Real Madrid.

È possibile che i bavaresi decidano di proporre un’offerta importante da 45-50 milioni di euro più l’aggiunta di una giovane contropartita. Potrebbero pensare a Zirkzee, giovane attaccante classe 2001 accostato anche alla Juventus.

L’eventuale arrivo dell’ex ‘Blancos’ potrebbe essere favorito dalla presenza nella squadra tedesca del fratello Lucas Hernandez. Situazione da monitorare, con un possibile futuro in Bundesliga per la stella dei rossoneri.

