Massimiliano Allegri potrebbe tornare su una prestigiosa panchina d’Europa: oggi l’annuncio ufficiale per l’esonero

Massimiliano Allegri è sempre nel mirino di big d’Europa. Ormai l’ex Juventus è fermo da tantissimo tempo e starebbe aspettando una nuova avventura suggestiva per il prosieguo della sua carriera.

Calciomercato, oggi l’ufficialità dell’esonero di Lampard

Come svelato dal tabloid inglese “The Telegraph” Frank Lampard sarà esonerato ufficialmente nella giornata di oggi dal Chelsea. I risultati in Premier non sono così entusiasmanti e così la dirigenza dei “Blues” avrebbe pensato all’addio immediato per l’ex centrocampista della Nazionale inglese.

In nettissima pole per quanto riguarda il sostituto ci sarebbe Thomas Tuchel, dopo l’esonero al PSG arrivato proprio durante le festività natalizie. Inoltre, lo stesso Allegri era in lizza per il post Lampard sulla panchina dei “Blues”, ma preferirebbe restare anche in Serie A aspettando la situazione proveniente da Roma con Fonseca sempre in bilico. Come svelato dal giornalista francese Mohamed Bouhafsi Tuchel avrebbe firmato un contratto da quattro anni con il club inglese.

Thomas #Tuchel tout proche de retrouver du travail. Les dirigeants de #Chelsea finalisent avec lui son arrivée sur le banc des Blues. Tuchel était en discussions depuis plusieurs jours avec Chelsea. Contrat qui porterait sur 4 ans et demi. #RMCsport — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 25, 2021

Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità per l’esonero di Lampard: manca soltanto l’annuncio.