Luciano Spalletti potrebbe tornare alla guida di una big di Serie A al termine di questa stagione. Suggestione clamorosa con tanto di sgarbo all’ex Inter

Il ritorno di Spalletti è atteso dai suoi estimatori ma in generale da un po’ tutti, tifosi e addetti ai lavori. Noi compresi, a cui non mancano certo le sue conferenze stampa lunghe e cervellotiche, roba da traduttore a parte, sì invece la sua capacità di generare dibattiti e discussioni. Un rompiscatole mai banale, un po’ filosofo (la tappa in Russia, allo Zenit, ha inciso sotto questo aspetto), Luciano di Certaldo è però soprattutto un eccellente allenatore che non ha poi così tanto da invidiare – perlomeno sul piano tattico – ai mostri sacri del calcio nazionale e internazionale, spesso pompati oltre il dovuto. Quando torna? Verosimilmente a giugno, quando scadrà il suo contratto con l’Inter.

Calciomercato Napoli, Spalletti al posto di Gattuso: subito ‘scippo’ all’ex Inter

Per Spalletti, 62 anni il prossimo 7 marzo, occhio al Napoli. Gattuso è vicinissimo, a un passo dal rinnovare il contratto fino al 2023, ma la firma non scaccerà via i ‘contrasti’ con De Laurentiis. Tra il tecnico calabrese e l’ambiente non sembra esserci più gran feeling e il suo futuro appare legatissimo alla quantomeno qualificazione alla prossima Champions. In caso di fallimento dell’obiettivo (due, Coppa Italia e Supercoppa, sono già andati…) ecco che le strade tra lui e il club partenopeo potrebbero davvero dividersi. Spalletti piace da tempo al patron del Napoli e Napoli può rappresentare la piazza ideale per il toscano. Il suo ‘pupillo’ Emerson Palmieri lanciato e valorizzato alla Roma, da tempo ormai in uscita dal Chelsea nonché sulla lista di Giuntoli, potrebbe essere invece la sua prima richiesta per rinforzare una squadra congeniale all’amato 4-2-3-1.

L’italo-brasiliano, manco a farlo apposta, è un obiettivo dell’ex Inter targata Conte e ha una valutazione di circa 15 milioni di euro. Lo ‘scippo’ di calciomercato, ne siamo certi, a chi lo ha cacciato e sostituito sarebbe per lui puro godimento.

