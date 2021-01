Calciomercato Juventus, l'aiuto di Ronaldo | Colpaccio Benzema: le cifre

Cristiano Ronaldo potrebbe dare una mano a portare Karim Benzema alla Juventus: le condizioni per il colpaccio

La Juventus è alla ricerca di profili internazionali in grado di alzare il livello della rosa di Andrea Pirlo. Il ds Paratici vorrebbe dei giocatori in grado di portare la vittoria della Champions League, dopo tanti anni di trionfi in Serie A. Il solo Cristiano Ronaldo evidentemente non basta: tuttavia, l’asso portoghese potrebbe comunque far comodo al suo club nell’ottica di mettere le mani su Karim Benzema.

Juventus, Ronaldo per arrivare a Benzema

Karim Benzema veste la maglia del Real Madrid dall’estate 2009: a giugno saranno ben 12 anni coi Blancos e l’attaccante vorrebbe provare un’avventura diversa. Arrivato alla soglia dei 34 anni, l’ex Lione sarebbe infatti stufo di giocare in Liga. Una situazione che spingerebbe la Juventus a proporre un’offerta, anche se il Real deve abbassare le pretese.

Data la sua età e il contratto in scadenza nel 2022, il Real Madrid dovrebbe liberare Benzema per massimo 15 milioni di euro. Il suo ingaggio è già abbastanza alto per le casse bianconere e infatti ammonta a quasi 9 milioni netti a stagione. Se i Blancos dovessero liberarlo a cifre vantaggiose, Paratici potrebbe provarci con l’aiuto di Cristiano Ronaldo, dato che i due sono molto amici.