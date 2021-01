Calciomercato Roma, assalto per Muriel | Idea di scambio

La Roma si muove sul calciomercato e valuta una nuova idea in attacco. Proposto lo scambio ad un club di Serie A: di seguito la risposta e tutti gli ultimi aggiornamenti

La Roma non ha vissuto un periodo facile negli ultimi giorni. I giallorossi sono stati sconvolti da un vero e proprio terremoto nel gruppo squadra, con l’ammutinamento della squadra a Paulo Fonseca in allenamento. Preoccupano soprattutto i rapporti molto tesi tra l’allenatore e Edin Dzeko, escluso anche nell’ultima partita contro lo Spezia, vinta in extremis. Per questo, si potrebbero valutare nuove idee in attacco. E l’ultima pista porta in Serie A: di seguito tutte le ultime novità.

Calciomercato Roma, proposto lo scambio per Muriel: la risposta dell’Atalanta

Il club giallorosso ha messo gli occhi su Luis Muriel. L’attaccante colombiano si sta confermando ad alti livelli in questa stagione, mostrando tutte le sue qualità tecniche e decidendo spesso i match subentrando dalla panchina. L’idea della Roma sarebbe preparare uno scambio di prestiti con Carles Perez, giovane attaccante che non decolla con la maglia giallorossa. L’Atalanta, però, non ha alcuna intenzione di accettare queste condizioni. Muriel è considerato incedibile e di certo non partirebbe per meno di 30 milioni.