Calciomercato Juventus, occhi su van de Beek | Si tenta lo scambio

La Juventus continua a monitorare il calciomercato, a caccia del profilo giusto per rinforzare il centrocampo. L’ultima idea di scambio conduce in Premier League

La Juventus ha avuto una prima parte di stagione caratterizzata da alti e bassi. Molti hanno criticato le scelte di Andrea Pirlo, altri hanno puntato il mirino verso il centrocampo. E proprio la situazione di un centrocampista in Premier League va tenuta particolarmente d’occhio. Stiamo parlando di Donny van de Beek. Il centrocampista ha poco spazio al Manchester United e anche Ole Gunnar Solskjaer ha confermato come il centrocampista non sia felice del suo minutaggio: “Non direi che Donny è felice. Certo, vuole giocare di più, ma fa il suo lavoro nel modo giusto. Stiamo andando bene e abbiamo giocatori che stanno giocando molto bene nella sua posizione”.

Calciomercato Juventus, attenzione a van de Beek: possibile scambio con Rabiot

Le parole dell’allenatore dei Red Devils lasciano aperto anche uno spiraglio sul mercato, con la Juventus che resta interessata al calciatore. In particolare, si pensa a un possibile scambio di prestiti con Adrien Rabiot. Il centrocampista francese ex PSG aveva iniziato la stagione in crescita, ma è ancora troppo altalenante. Vedremo se l’operazione decollerà o l’olandese resterà solo un’idea per la Juventus.