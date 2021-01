Calciomercato Juventus, Upamecano nel mirino | Scambio in difesa

La Juventus lavora su un profilo molto interessante in Bundesliga in ottica calciomercato. I bianconeri stanno pensando concretamente allo scambio: le ultime novità

La Juventus ha subito qualche gol di troppo nella prima parte di stagione e proprio per questo i bianconeri sembrano pronti a rinforzare in maniera importante la difesa nel prossimo futuro. Uno dei primi nomi nel mirino è quello di Dayot Upamecano. Il centrale difensivo ha stupito nelle ultime stagioni con la maglia del Lipsia, entrando nel mirino dei maggiori club europei. I bianconeri hanno messo gli occhi sul calciatore e pensano allo scambio.

Calciomercato Juventus, piace Upamecano: Demiral nello scambio. C’è la clausola

Upamecano sembra, dunque, essere il prescelto per rinforzare la difesa a disposizione di Andrea Pirlo. Il costo del calciatore, però, non è basso ed è regolato dalla clausola da 41 milioni di euro presente nel suo contratto. Per questo motivo potrebbe essere inserito nell’operazione Merih Demiral. La valutazione del centrale bianconero si aggira intorno ai 30 milioni di euro, un costo decisamente consistente e che potrebbe rendere fattibile il colpo dalla Bundesliga. Vedremo se la pista si surriscalderà nelle prossime settimane o l’idea di scambio non riuscirà a concretizzarsi.