Il Milan è alla ricerca di altri rinforzi in difesa in sede di calciomercato: il Napoli avrebbe offerto un terzino

Il Milan ha chiuso il girone d’andata con la conquista del ‘titolo’ di campione d’inverno. La società, inoltre, non perde di vista il calciomercato al fine di realizzare magari un ultimo colpo, soprattutto per quanto riguarda la difesa. L’arrivo di Tomori non ha ‘saziato’ i rossoneri e, nel frattempo, è stato offerto un terzino da una grande squadra della nostra Serie A.

Calciomercato Milan, offerto Ghoulam dal Napoli

Il Milan potrebbe rinforzare ulteriormente la retroguardia (anche visto l’infortunio di Kalulu uscito in barella contro l’Atalanta). In particolare, sarebbe stato offerto ai rossoneri un terzino della nostra Serie A: si tratta di Faouzi Ghoulam, giocatore in forza al Napoli.

Il terzino classe ’91, tormentato dagli infortuni in passato, non è più centrale nel progetto tecnico degli azzurri, che ora starebbero provando a piazzarlo. Potrebbe essere un buon colpo per far rifiatare Theo Hernandez sulla fascia sinistra, ma sarebbero prima da verificare le sue condizioni fisiche.

Il Milan, però, vuole puntare sui giovani e, visto il recente acquisto del 34enne Mandzukic, possibile decida di virare su altri profili. L’algerino in questa prima parte di stagione ha raccolto 12 presenze tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Si attendono eventuali novità a breve.

E.T.