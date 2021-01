Il “caso Hakimi” esiste e il Real Madrid ha smentito soltanto su pressione: continua la polemica del ‘Corriere dello Sport’

Tiene banco la questione Hakimi in casa Inter. Il ‘Corriere dello Sport’ nella giornata di ieri aveva lanciato la notizia secondo la quale fossero sorte delle tensioni tra i nerazzurri e il Real Madrid per il mancato pagamento della prima rata del cartellino dell’esterno.

Tale voce, però, è stata subito smentita dalle merengues con una nota ufficiale sul proprio sito e successivamente anche da Marotta. Il ‘Corriere’, però, non si placa e aggiunge un nuovo episodio alla vicenda.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il club chiarisce la situazione Hakimi | I dettagli

Calciomercato Inter, non si placa il caso Hakimi

Si tratterebbe solo di una smentita di facciata, secondo il quotidiano, e la dichiarazione del Real sarebbe stata sollecitata dall’Italia e in particolar modo dall’Inter. Una strategia atta a far rientrare il caso e rimandare in ogni caso tutto al 31 marzo prossimo, quando scadrà il tempo massimo per il pagamento della prima rata di Hakimi, che ammonta a 10 milioni di euro. Cifra di cui, con le problematiche societarie in atto, l’Inter potrebbe non disporre in maniera immediata.