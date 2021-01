La Roma alle prese con il futuro dell’allenatore: Fonseca vicino all’addio, Friedkin vuole Allegri. Il suo arrivo porterebbe nella capitale un ex della Juventus

La Roma è in stato confusionale. Le ultime sconfitte rischiano di far crollare le certezze di Paulo Fonseca, in una stagione dove i giallorossi restano comunque in linea con gli obiettivi stagionali. Attualmente terzi in campionato, i capitolini hanno perso l’orientamento nelle uscite più recenti contro Lazio e Spezia. Il futuro del portoghese è in bilico e la presidenza ha già espresso la preferenza per l’arrivo di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, Allegri porta con sé un giocatore

Fonseca sembra aver perso il controllo dello spogliatoio. La sconfitta per 3-0 nel derby doveva essere riscattata in Coppa Italia, ma i liguri hanno eliminato la Roma, battendola 4-2 all’Olimpico. Attorno alla Roma si è alzato un polverone mediatico – non solo per l’eliminazione – ma anche per le due espulsioni in meno di un minuto collezionate nei supplementari e per il sesto cambio fuori regolamento operato dal tecnico.

La situazione è in divenire e il futuro del tecnico in bilico. La dirigenza vorrebbe sostituirlo con Allegri, libero da qualsiasi contratto, ma che pretende 7 milioni a stagione di stipendio. La trattativa va avanti, anche perché il tecnico toscano potrebbe portare con sé nella capitale un giocatore importante come Emre Can.

L’ex centrocampista della Juventus – attualmente al Borussia Dortmund – ha un contratto in scadenza nel 2024, ma tornerebbe volentieri in Italia da Allegri, allenatore con il quale ha realizzato più gol (4) in carriera ai tempi della Juventus dopo Klopp (13). Un doppio colpo per riportare entusiasmo in casa Roma, con il tedesco che potrebbe essere impiegato anche in difesa, reparto finito sotto accusa dopo le ultime apparizioni dei giallorossi in campionato e Coppa Italia.