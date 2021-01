Il presidente del Cagliari parla dopo la sconfitta di oggi contro il Genoa e annuncia un notizia inaspettata su Di Francesco

Il Cagliari continua a non fare punti in campionato. Anche oggi è arrivata una sconfitta a Marassi con il Genoa e si presupponeva che la panchina di Eusebio Di Francesco potesse essere a rischio, alla luce della critica posizione in classifica del Cagliari, terzultimo a 14 punti.

La risposta ai dubbi è arrivata dal presidente del club sardo, Tommaso Giulini, che ai microfoni Sky Sport ha annunciato il prolungamento del contratto del tecnico ex Roma e Sampdoria. Un segno di grande fiducia da parte di tutto la società nei confronti di Di Francesco, nonostante i risultati non siano dalla sua parte. La notizia è inaspettata ma anche Di Francesco ha risposto dopo le dichiarazioni di Giulini.

Cagliari, le parole di Di Francesco sul prolungamento di contratto

Le prole di Eusebio Di Francesco: “Sono molto contento di questa fiducia, in un momento in cui non sto dimostrando di meritarla. I risultati non mi stanno dando ragione e questo prolungamento di contratto deve essere un motivo in più per fare ancora meglio. Questo dimostra che spesso le valutazioni vanno al dì là del singolo risultato. Adesso dobbiamo invertire la rotta e portare punti a casa”.