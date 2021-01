In arrivo una beffa per due squadre di Serie A: Inter e Roma potrebbero dire addio al colpo Otavio. Ipotesi rinnovo

Non sono stati mesi semplici per l’Inter, che non sta riuscendo ancora a trovare la quadratura giusta e alterna prestazioni importanti a gare meno belle. I nerazzurri vogliono vincere la Serie A dopo aver fallito in Champions League ma serve una svolta e una serie di successi per lanciarsi verso la vetta della classifica.

La compagine nerazzurra aveva impressionato sette giorni fa nel big match contro la Juventus mentre ieri ha nuovamente deluso pareggiando per 0-0 contro l’Udinese e quindi sprecando l’occasione di agganciare il Milan al primo posto. Ora i rossoneri sono in vetta con due punti di vantaggio.

Calciomercato Inter e Roma, beffa dal Porto: Otavio prepara il rinnovo

L’Inter sa che c’è bisogno ancora di qualche altro rinforzo per continuare il percorso di crescita e segue diverse situazioni per provare a sfruttare le occasioni in arrivo dal calciomercato. Nel mirino dei nerazzurri c’è sicuramente il trequartista o esterno Otavio del Porto, che è seguito anche dalla Roma e ha un contratto in scadenza a giugno. In passato è stato accostato anche al Milan.

Per il classe 1995 però potrebbe arrivare una beffa per entrambi i club di Serie A. Secondo ‘A Bola’, infatti, il Porto starebbe lavorando per il rinnovo. Il calciatore ha chiesto 3 milioni e il club non ha chiuso le porte, ma vorrebbe che parte dello stipendio rientrasse nei diritti d’immagine. La trattativa è aperta e bisogna ancora lavorare sui dettagli.

L’interesse dall’estero complica i piani del Porto, che comunque potrebbe trovare un accordo e far sfumare il colpo a zero a Roma e Inter.