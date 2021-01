La Juventus è ancora alla ricerca di una nuova punta ma è in arrivo una beffa dalla Serie A: la Roma soffia il colpo!

È un momento davvero delicato quello che sta vivendo la Roma, che in una settimana ha subito prima il ko importante contro la Lazio per 3-0 e poi ha perso di vista l’obiettivo Coppa Italia uscendo sconfitta per 2-4 contro lo Spezia ai supplementari, in una gara poi terminata comunque 0-3 a tavolino per gli ospiti a causa dei sei cambi effettuati dai giallorossi.

Ieri la compagine allenata da Paulo Fonseca si è presa la rivincita contro il club ligure imponendosi per 4-3, ma servono altre prestazioni positive e convincenti per poter dire che il club sia in buona salute. Intanto la società lavora sul calciomercato e potrebbe esserci anche una sfida con la Juventus.

Calciomercato Juventus, Diego Costa in Serie A ma non in bianconero: la beffa della Roma

I bianconeri infatti sono interessati a Diego Costa per l’attacco, ma l’attaccante ex Atletico Madrid (attualmente svincolato) potrebbe finire in giallorosso. La Roma infatti sta cercando di risolvere la situazione di Dzeko e a questo punto non è esclusa una partenza proprio in chiusura di calciomercato.

Per questo la società potrebbe puntare a Diego Costa come suo sostituto, beffando così la Juventus, così come riportato da AsRomaLive.it. Il club più vicino allo spagnolo al momento è il Wolverhampton, che però sarebbe a un passo dall’ingaggiare Willian Josè per cui potrebbe esserci un assist per la Roma.

I giallorossi dunque sognano l’ingaggio di Diego Costa e preparano la beffa verso la Juventus.