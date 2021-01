Stefano Sensi sembra ormai ai margini del progetto tecnico di Conte. Ipotesi Milan per il centrocampista: i dettagli

Il derby di questa sera, valido per i quarti di finale di Coppa Italia, è anche un anticipo dello scontro scudetto in programma nel prossimo mese. Il 21 febbraio, infatti, Inter e Milan torneranno a sfidarsi in campionato per la vetta della classifica. Nel frattempo, però, le due società sono anche protagoniste sul calciomercato. Il club rossonero si è già rinforzato con Mandzukic, Tomori e Meité, mentre i nerazzurri sono alle prese con il rinnovo di Lautaro Martinez. Tra i nomi destinati ad infiammare la prossima sessione estiva c’è anche quello di Stefano Sensi: ecco la clamorosa ipotesi per il futuro del centrocampista dell’Inter.

Calciomercato Inter, ipotesi Milan per Sensi! I dettagli

Sono solo 10 le presenze stagionali dell'ex Sassuolo, per un totale di 290 minuti, 29 da quando è arrivato in nerazzurro nell'estate del 2019. I continui infortuni e le ricadute, infatti, hanno condizionato pesantemente il rendimento del 25enne, che sembra ormai finito ai margini del progetto tecnico di Conte. Con ogni probabilità, dunque, nella prossima estate il giocatore finirà sul mercato con una valutazione di circa 20-25 milioni di euro.

Un’ipotesi, piuttosto complicata, porta proprio al Milan. Sensi potrebbe infatti ragionare su un trasferimento in rossonero: il centrocampista rimarrebbe a Milano e ritroverebbe soprattutto motivazioni e voglia di rivalsa nei confronti dell’Inter. Tuttavia, si tratta di una pista molto difficile e per il momento solo di suggestioni. Nel calciomercato di oggi, però, nulla è da escludere. Staremo a vedere.