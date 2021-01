“Crediamo nello scudetto”, si presenta così a Milanello il neoacquisto rossonero Fikayo Tomori, difensore con il mito di Maldini

Esordio in Coppa Italia nel derby perso contro l’Inter archiviato, il neo difensore del Milan, Fikayo Tomori, terzo acquisto della finestra di calciomercato invernale dei rossoneri, si presenta ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa e subito sgancia la bomba: “Lo scudetto è un obiettivo a cui dobbiamo aspirare”, ha detto il canadese in prestito dal Chelsea, avvisando così i diretti avversari della squadra milanese.

Calciomercato Milan, Tomori: “Al Milan per la sua storia” | Parla il neoacquisto

Tomori si è detto molto felice di essere arrivato al Milan, anche per la presenza di Zlatan Ibrahimovic e Mario Mandžukić, che possono essergli molto d’aiuto. Per quanto riguarda, invece, il suo compagno di reparto Alessio Romagnoli, Tomori ha specificato: “Al suo fianco mi sono trovato bene in campo, ci siamo capiti bene nonostante la lingua”.

Ma uno dei motivi che ha spinto il canadese naturalizzato inglese a scegliere il progetto rossonero è soprattutto la sua storia e i tanti talenti passati a Milanello: “Quando pensi al Milan – ha detto il difensore in conferenza stampa – ti vengono in mente Maldini, Nesta, Baresi, tutti fuoriclasse nel mio ruolo, e poi è stato fondato da un inglese”.

E a proposito di Paolo Maldini, direttore tecnico del club che l’ha fortemente voluto, ha speso ulteriori parole d’amore: “È stato il più grande difensore di questo sport, quando mi ha chiamato sono rimasto sorpreso, ma ho subito accettato”.

Calciomercato Milan, Tomori “Adattamento facile nonostante la lingua” | La conferenza

Il neo difensore rossonero pare non abbia incontrato grossi problemi di adattamento e anche il problema della lingua sembra esser stato facile aggirato grazie ai compagni di squadra, certo la Premier League è un campionato diverso da quello italiano, ma i consigli di Thiago Silva, ex Milan, gli torneranno utile in questa nuova avventura.

M.P.