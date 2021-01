Calciomercato Inter, idea last-minute | Addio Sensi

L’Inter potrebbe avviare uno scambio con la Roma: la posizione di Stefano Sensi tra i nerazzurri sembra in bilico

L’Inter ha battuto il Milan ai quarti di finale di Coppa Italia per 2-1, grazie alla perla di Christian Eriksen su calcio di punizione. Il calciomercato dei nerazzurri è al momento fermo, a meno che non vengano sfruttate delle idee last-minute. In particolare, Stefano Sensi sta trovando poco spazio con Conte, che ha deciso di lasciarlo in panchina per tutto il derby di Coppa. Ecco perché potrebbe lasciare Milano in cerca di più spazio.

Calciomercato Inter, scambio Diawara-Sensi

Stefano Sensi da quand’è arrivato all’Inter ha subito diversi infortuni e poche volte è sceso in campo da titolare. Conte preferisce affidarsi a Vidal, Brozovic e Barella e il futuro del centrocampista nerazzurro sembra in bilico. L’ultima idea degli intermediari è quella di uno scambio tra Sensi e Amadou Diawara, attualmente alla Roma.

Paulo Fonseca non ritiene Diawara indispensabile per la sua squadra, anzi. Il guineano non gioca mai e dunque vorrebbe rilanciarsi tornando a giocare di più. Un’idea dell’ultimo minuto, che porterebbe a Conte anche un mediano in grado di sostituire Brozovic. Uno scambio che si concretizzerebbe in prestito.