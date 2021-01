Il Milan continua a monitorare il calciomercato con possibili colpi entusiasmanti: la suggestione con lo scambio in Serie A

Non solo per il presente: il Milan intende essere protagonista anche in vista della prossima stagione. La società rossonera vorrebbe rinforzare la zona centrale del campo con innesti di assoluto valore: idea suggestiva con uno scambio super in Serie A.

Calciomercato Milan, scambio con la Roma: idea suggestiva

L’idea sarebbe quella dell’addio del giovane attaccante portoghese, Rafael Leao, protagonista di una prima parte di stagione da urlo. E così potrebbe arrivare la cessione in estate: la sua valutazione si aggira intorno ai 45 milioni di euro.

E così l’idea suggestiva sarebbe quella di uno scambio con la Roma con la società rossonera che chiederebbe il cartellino di Pellegrini più cash. Le dinamiche in casa giallorossa saranno più chiare nei prossimi mesi con la situazione del capitano da monitorare attentamente.

Il Milan sarebbe pronto a rinforzare il centrocampo di Pioli con un profilo entusiasmante sacrificando il giovane Leao.