Calciomercato Juventus, cessione Rabiot | Ritorno in Francia

La Juventus potrebbe cedere Adrien Rabiot: il centrocampista francese potrebbe tornare in patria. Tutti i dettagli

Nella Juventus nessuno è incedibile: tutti potrebbero andar via in caso di offerta vantaggiosa, soprattutto chi non è ritenuto indispensabile dal tecnico Andrea Pirlo. La pandemia ha senza dubbio complicato i piani del ds Paratici, che a questo punto deve far fronte alle offerte degli altri club, che spesso non soddisfano le esigenze della Juve. Da tenere d’occhio la situazione di Adrien Rabiot.

Juventus, ritorno in Francia per Rabiot

Gli scenari che presenta il mercato sono infiniti e uno di questi potrebbe ‘liberare’ Adrien Rabiot. L’Aston Villa ha acquistato Morgan Sanson dall’Olympique Marsiglia, arrivata anche l’ufficialità. Il club francese deve quindi prendere un sostituto e avrebbe l’idea di puntare su Rabiot. La Juventus, però, ha le idee chiare a riguardo.

La cessione di Rabiot si concretizzerebbe solo con garanzie future: dunque, per portarlo via da Torino serve un prestito con obbligo di riscatto. Il Marsiglia potrebbe portarlo via con un prestito da 2 milioni più l’inserimento dell’obbligo a 30 milioni. Per il giocatore si tratterebbe di un ritorno in patria dopo il trascorso al PSG.